Justiça confirma prisão temporária de suspeito de matar casal de jovens em Santa Cruz do Capibaribe

O casal estava desaparecido desde o dia 11 de julho (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A Justiça conformou a prisão temporária do suspeito de planejar e matar um casal de jovens em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. João Vitor Santos de Araújo, de 19 anos, teve a prisão determinada pela 1ª Vara Criminal da Comarca neste sábado (26) após confessar ter assassinado Nayara Gabrielly Nunes, de 18 anos, e Sivanilson Sinésio de Lira Lima, de 21.

João Vitor passou por uma audiência de custódia em Caruaru e foi encaminhado para o Presídio de Santa Cruz do Capibaribe. Ele confessou a participação no crime e revelou que outras três pessoas também estariam envolvidas na execução do casal. Os corpos foram encontrados em uma área de uma antiga escola evangélica, no bairro de Águas Belas, a cerca de 600 metros da casa de João Vitor.

O casal foi visto pela última vez no dia 11 de julho, quando Nayara saiu de casa para buscar Sivanilson no trabalho. Eles permaneceram desaparecidos por 14 dias, período em que foram procurados pela comunidade e pela polícia.

Na madrugada de sexta-feira (25), os corpos foram encontrados enterrados com as mãos amarradas.

João Vitor admitiu que premeditou o crime atraindo o casal até sua casa e, junto com três outras pessoas, os esfaqueou. Posteriormente, os outros envolvidos ajudaram a ocultar e enterrar os corpos.