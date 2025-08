Operação da Polícia Civil cumpre 49 mandados em cidades de Pernambuco e do Pará

Os detalhes da operação serão divulgados pela Polícia Civil de Pernambuco em momento oportuno (Foto: Divulgação / PCPE)

A Polícia Civil de Pernambuco cumpriu, nesta terça-feira (5), 16 mandados de prisão e 33 mandados de busca e apreensão domiciliar em dez cidades pernambucanas e duas do estado do Pará, durante a operação denominada “Caminho do Norte".

A operação, que iniciou as investigações em março de 2023, visa desarticular uma organização criminosa voltada à prática dos crimes de roubo, receptação, lavagem de dinheiro, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e tráfico de drogas.

Os mandados foram cumpridos nas cidades do Recife, Paulista, Camaragibe e Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife (RMR); Bom Jardim, Buenos Aires, Araçoiaba, e Condado, na Mata Norte; Limoeiro e Surubim, no Agreste, além das cidades de Itaituba e Novo Progresso, no estado do Pará.

Também foram cumpridas ordens judiciais de sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros, todos expedidos pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital.

Essa é a 43ª Operação de Repressão Qualificada do ano, vinculada à Diretoria Integrada Especializada (DIRESP), sob a presidência do Delegado Bruno de Ugalde, titular da Delegacia de Polícia de Roubos e Furtos de Veículos (DPRFV).

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (DINTEL) e pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB/LD). A operação ainda contou com o apoio operacional do Grupamento Tático Aéreo GTA/SDS-PE e da Polícia Civil do Estado do Pará.

Ao todo, foram empregados na operação 180 Policiais Civis, entre delegados, agentes e escrivães.

Os detalhes da operação serão divulgados pela Polícia Civil em momento oportuno. Os alvos estão sendo levados para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (DEPATRI), no bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife.