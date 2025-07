Operação contra tráfico de drogas cumpre 20 mandados em Pernambuco

A operação contou com a participação de 70 Policiais Civis, entre delegados, agentes e escrivães. (Foto: Divulgação / PCPE)



Uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra o tráfico de drogas cumpre, nesta quinta-feira (17), doze mandados de prisão e oito de busca e apreensão em nove cidades do estado.

Os mandados estão sendo cumpridos em Caruaru, Taquaritinga do Norte, Garanhuns, Orobó, Santa Cruz do Capibaribe, Caetés e Limoeiro, todas localizadas no Agreste do estado, além das cidades do Recife, na Região Metropolitana do Recife (RMR), e em Tamandaré, na Mata Sul pernambucana.

Todos os mandados da Operação "Capulus”, além das ordens judiciais de bloqueio de ativos financeiros, foram decretados pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Taquaritinga do Norte.

As investigações, iniciadas em abril de 2024, foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco – DINTEL, que contou ainda com o apoio operacional da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização – GISO/SEAP-PE.

Essa é a 39ª Operação de Repressão Qualificada do ano, que contou com a participação de 70 Policiais Civis, entre Delegados, Agentes e Escrivães.

A Operação, vinculada à Diretoria Integrada do Interior I – DINTER I, está sob a presidência do Delegado Ednaldo Moscoso, Titular da Delegacia de Polícia da 130ª Circunscrição – Taquaritinga do Norte.

A Polícia Civil ainda informou que detalhes da operação serão divulgados em momento oportuno.