Um corpo carbonizado é encontrado em porta-malas de carro em Igarassu (Reprodução)

Um corpo totalmente carbonizado foi encontrado dentro do porta-malas de um carro incendiado na noite do último sábado (2), na Rua Curitiba, bairro de Santa Rita, no município de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com a polícia, moradores da região avistaram um veiculo em chamas em uma estrada de barro, conhecida como “Estrada dos Arrombados”, famosa pela desova de cadáveres.

Após o controle do incêndio, o efetivo descobriu um corpo no porta-malas, carbonizado, restando apenas a estrutura óssea.

Segundo informações extraoficiais, o carro de passeio possuía registro no município de Alhandra, no estado da Paraíba.

O corpo, que ainda não foi identificado, foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

A polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso foi registrado por meio da equipe de Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte. "Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos, identificar a autoria e motivação do crime", destacou em nota.