Mulher é presa após ameaçar filha de morte e desacatar agentes da Guarda Civil em Altinho

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) autuou o homem de 32 anos em flagrante delito, pela tentativa de roubo a uma residência. (Foto: Reprodução/PCPE)

Uma mulher, de 41 anos, foi presa após ameaçar de morte a própria filha, de 23, e desacatar agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) na manhã do último sábado (2) no município de Altinho, no Agreste de Pernambuco. O Conselho Tutelar também foi acionado para atender a ocorrência, uma vez que duas crianças menores estavam envolvidas na situação.

Segundo informações da vítima, a mãe havia a ameaçado com uma faca e tentou agredi-la fisicamente. Após a confusão, a jovem acionou a GCM, que enviou um efetivo ao local. Participaram da ação os agentes Albuquerque, Guilherme, Batista, Silva e Paiva.

Na residência, os guardas constataram que a acusada havia fugido, com as duas filhas menores, mas foi alcançada e capturada pelo efetivo. Ainda segundo a vítima, a sua mãe seria usuária de drogas, apresenta comportamento agressivo e as crianças já estavam sob acompanhamento do Conselho Tutelar do município.

A jovem solicitou medida protetiva e o registro de um boletim de ocorrência. O Conselho Tutelar foi acionado e ficou responsável pelas menores.

Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em Caruaru. Na delegacia, a suspeita passou a xingar os agentes da Guarda Civil. Após o caso, a envolvida foi autuada em flagrante pelos crimes de ameaça, violência doméstica e desacato.

A Polícia Civil de Pernambuco informou por meio de nota, que o caso foi registrado na 04ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEMUL) de Caruaru. "Ela foi autuada em flagrante delito e após a aplicação das medidas administrativas, foi encaminhada para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.", declarou.