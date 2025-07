Casal desaparecido é encontrado morto em Santa Cruz do Capibaribe

Corpos estavam enterrados com as mãos amarradas em área de antiga escola evangélica; Suspeito confessou participação no crime

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (Foto: Reprodução)

Os corpos do casal que estava desaparecido desde o dia 11 de julho foram encontrados na madrugada desta sexta-feira (25), em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. As vítimas, Nayara Gabrielly Nunes, de 18 anos, e Sivanilson Sinésio de Lira Lima, de 21, foram localizadas enterradas em uma área pertencente a uma antiga escola evangélica, no bairro de Águas Belas. Ambos estavam com as mãos amarradas.

Segundo relatos de familiares, Nayara saiu de casa no final da tarde do dia 11 para buscar o namorado no trabalho. O casal foi visto pela última vez ao deixar o local de moto. Desde então, nenhum contato havia sido feito, o que levou parentes a denunciarem o desaparecimento e mobilizarem buscas.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que diversas diligências foram realizadas desde o início das investigações. De acordo com o delegado Ighor Nogueira, responsável pelo caso, um colega de trabalho de Sivanilson foi abordado nesta sexta-feira nas imediações do local do crime. Durante o interrogatório, o homem confessou participação no homicídio. Com ele, foi encontrado um dos celulares das vítimas. A motocicleta utilizada pelo casal ainda não foi localizada.

Ainda segundo o delegado, o suspeito estaria com as malas prontas para retornar ao estado da Paraíba.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. As investigações seguem sob responsabilidade da Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe, que trabalha para identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer a motivação do crime.