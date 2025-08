Prefeitura de São Lourenço da Mata lança nota de repúdio após caso de feminicídio e cobra governo

A manicure chegou a ser socorrida, mas não resistiu. (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), emitiu nota de repúdio, na sexta-feira (2), sobre o caso de feminicídio da manicure Rebeca Vicente, de 33 anos. A mulher foi morta na segunda-feira (28) a golpes de faca pelo ex-companheiro, identificado como Tiago Felipe de Santana, 36, no bairro de Várzea Fria, em São Lourenço da Mata.

A nota, assinada pelo prefeito Vinícius Labanca (PSB), diz que é urgente que a governadora Raquel Lyra (PSD) cobre mais celeridade e presença das forças de segurança. "O combate à violência contra a mulher exige estrutura, compromisso e ação imediata", declara.

O gestor destaca também que a cidade não conta com uma delegacia que funcione 24 horas e nem voltada para a mulher. "Essa é uma cobrança antiga da nossa gestão ao Governo do Estado".

O caso

Rebeca Vicente foi esfaqueada pelo ex-companheiro na garagem de residencial onde vivia. Ela foi socorrida, mas não resistiu.

Ela foi casada por 15 anos com o ex-companheiro e terminou o relacionamento há um mês. Desde então, ela estaria sendo perseguida por ele.

A mulher havia conseguido uma medida protetiva contra Thiago há uma semana.

Rebeca deixou um filho de 10 anos, fruto desse relacionamento.

Um mandado de prisão foi expedido contra Thiago, que ainda não foi localizado. Os relatos são de que ele estaria em uma área de mata, para onde fugiu depois do crime.

A população diz estar vendo ele, especialmente à noite, quando procura frutas para se alimentar. As investigações estão com a 10ª Delegacia de Polícia de Homicídios (DPH), em Camaragibe, no Grande Recife.