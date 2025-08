Homem é preso por agredir advogada dentro da Secretaria da Mulher no Agreste

Homem foi conduzido à Delegacia de Altinho. (Foto: Reprodução)

Um homem foi preso na manhã da sexta-feira (1º) após agredir uma advogada no interior da Secretaria da Mulher de Altinho, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Guarda Civil Municipal de Altinho, ele apertou com força o braço direito da vítima.

Segundo informações, o suspeito chegou ao local gritando e criticando os trabalhos da secretaria, que estaria prestando apoio a sua ex-companheira, vítima de violência doméstica.

A advogada da Secretaria da Mulher relatou que ele apertou o braço dela e disse que colocaria quatro advogados contra a mesma. "Nesse ínterim, a vítima pedia para ele soltá-la, mas o elemento não atendia", diz trecho o boletim de ocorrência.

O homem foi detido com a chegada da Guarda Municipal. Todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia da cidade.