Violência doméstica: estado lança aplicativo que promete ajudar a proteger mulheres

Além do aplicativo, governo lançou, nesta sexta (1°), mais dois instrumentos para ajudar as mulheres em situação de vulnerabilidade

Evento aconteceu no Palácio do Campo das Princesas, no Recife (Rafael Vieira/DP)

Três novas iniciativas envolvendo políticas para mulheres foram lançadas, nesta sexta (1º), em Pernambuco.

Durante um evento no Palácio do Campo das Princesas, na região central do Recife, o governo lançou o aplicativo Protege Mulher, plataforma digital de apoio às mulheres vítimas de violência.

Também anunciou o programa Mães na Creche e o edital para a criação de 30 novos Centros de Referência da Mulher.

Protege Mulher

O “Protege Mulher” é um aplicativo voltado à proteção e acolhimento de mulheres em situação de violência em território pernambucano.

Na plataforma, as vítimas poderão navegar sigilosamente, e acessar informações sobre seus direitos, redes de apoio e serviços disponíveis, além do acesso à uma inteligência artificial “treinada para situações de violência”, segundo o estado.

“Iniciando o Agosto Lilás, a gente tem excelentes notícias para Pernambuco, no que diz respeito a políticas públicas voltadas para mulher. Hoje, a gente lança o aplicativo Protege Mulher. Tudo pensado para que a gente possa chegar dentro da casa, dentro do quarto, onde a mulher muitas vezes, onde deveria estar protegida, e está sofrendo violência”, destacou a Governadora Raquel Lyra.

No aplicativo, a mulher também poderá ser encaminhada para registrar boletim de ocorrência online contra os agressores.

“A princípio, ele foi pensado para a gente enfrentar, contribuir para o enfrentamento a importunação sexual no transporte público. Posteriormente, com as discussões, montando um projeto, a gente percebeu que ele tem que ser muito maior. A ideia do impacto do Protege Mulher é facilitar o acesso à informação em Pernambuco. Todos os CRM estão mapeados, as delegacias das mulheres estão mapeadas, as delegacias que atendem a rede estão mapeadas”, disse a Secretária da Mulher de Pernambuco, Juliana Gouveia.

Novos Centros de Referência da Mulher

Outra medida lançada foi de investimento para o auxílio à mulher que precisa sair de casa por causa de situações de violência.

É o Edital para a criação de novos 30 Centros de Referência da Mulher em todo o Estado.

O investimento, segundo o governo, é de R$ 9 milhões, para estruturar esses espaços.

“Em 18 anos de história da política para a mulher, nós temos hoje 30 CRMs em Pernambuco. Em dois anos e meio, duplicamos a quantidade de CRM no nosso Pernambuco. Nós vamos acolher as mulheres vítimas de violência”, apontou a Secretária Juliana Gouveia.

Mães na Creche

O Programa Mães na Creche também foi lançado nesta sexta (1°). O projeto prevê quase 1.000 oficinas de qualificação profissional ofertadas para mães com filhos matriculados em creches estaduais. O investimento é de cerca de R$ 3,7 milhões, e a expectativa é capacitar 13 mil mães pernambucanas.

“Enquanto o filho está sendo cuidado, a filha está sendo cuidada, a mãe está qualificada. A gente abriu o edital, cada município pode enviar cinco planos de trabalho, vão receber até R$ 20.000 para fazer as oficinas”, explicou a secretária da Mulher.

“A gente tá dando oportunidade para os prefeitos e prefeitas dos municípios de Pernambuco de um programa Mães na Creche, onde a gente lança um edital e vai fazer oficinas de formação e empreendedorismo de mulheres dentro da creche. Pode ser em diversas áreas, mas a primeira área que a gente tá propondo é de gastronomia. A gente tem cozinha industrial normalmente dentro de cada uma dessas creches. Quando a gente traz uma mulher para dentro da creche, a gente fortalece ela, a gente faz formação de prevenção e de empoderamento feminino, de empreendedorismo, de melhor cuidado com a sua família, mas também de um autocuidado”, destacou a Governadora Raquel Lyra.