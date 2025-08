Pilotos sofrem acidente durante apresentação no globo da morte de circo em Itapissuma, no Grande Recife

Pilotos já fazem o número há anos, segundo proprietário do circo. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um acidente envolvendo dois pilotos durante o número globo da morte assustou o público que acompanhava a sessão do Circo do Palhaço Futuca, em Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na noite do sábado (2). Segundo o administrador do circo, Daniel Henrique Fernandes Lobo, o Palhaço Futuca, os envolvidos não tiveram ferimentos graves.

"Estão bem. Na mesma hora que caíram eles levantaram e se cumprimentaram", diz Daniel ao Diario de Pernambuco.

Um dos globistas, como são chamados, chegou a ser encaminhado a uma unidade de saúde por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Vídeos mostram ele sendo transferido imobilizado em uma maca. Segundo Daniel, ele sofreu um corte no dedo e recebeu alta no mesmo dia.

Ainda de acordo com Daniel, houve erro humano e os dois motociclistas bateram de frente.

"Foi um erro de cálculo deles. Eles são tradicionais do circo, muitos anos que fazem isso. Acho que, de tanto fazer e um confiar no outro, confiaram demais e tiraram 'muito fino' brincando, não sei", avalia.