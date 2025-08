MPF investiga avanço de condomínio à beira da praia em área de preservação em Tamandaré

Órgão quer que moradores do Condomínio Pontal dos Carneiros reparem os danos ambientais

Condomínio Pontal dos Carneiros, em Tamandaré. (Foto: Reprodução)

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou, na última terça-feira (29), um procedimento de acompanhamento para apurar ocupações irregulares, em terras da União, de lotes do condomínio à beira do mar Pontal dos Carneiros, em Tamandaré, no Litoral Sul de Pernambuco.

Na portaria, o MPF destaca que acompanhará as medidas adotadas pela Superintendência do Patrimônio da União em Pernambuco (SPU/PE) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e demais órgãos competentes.

Segundo o MPF, os órgãos devem compelir os moradores de 12 lotes da quadra "B" do Condomínio Pontal dos Carneiros a repararem os danos ambientais oriundos da ocupação irregular dos imóveis e do desmatamento de vegetação de restinga, que é área de preservação permanente.

Os moradores alvo da investigação não foram localizados.