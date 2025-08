Estelionatários tentam aplicar golpe através de falsa doação a ONG no Recife

Golpistas utilizaram as tarifas de Trump para aplicar golpe no Instituto Fênix, no Recife; Polícia Civil segue investigando o caso

ONG fica localizada na Rua dos Coelhos, no centro do Recife (Divulgação)

Uma tentativa de golpe foi identificada na última quinta-feira (31) quando o Instituto Fênix, organização sem fins lucrativos localizada no bairro dos Coelhos, no Recife, recebeu uma falsa proposta de doação que usou o nome do deputado federal Eduardo da Fonte (PP).

De acordo com o diretor da ONG, Cícero Alves, o primeiro contato foi feito via whatsapp, com os criminosos se passando pelo parlamentar oferecendo uma tonelada de peixe Tambaqui, cerca de 400 cestas básicas e ainda alguns kits de irrigação, explicando que se tratava de produtos para exportação que não iriam mais aos Estados Unidos devido às tarifas de 50% implementadas pelo presidente americano Donald Trump, que entram em vigor a partir do dia 6 de agosto.

Foi encaminhado o telefone de um suposto assessor para que fossem enviadas as documentações necessárias. Ao Diario, o diretor explicou que, até este momento, não desconfiou de nada.

“Estava tudo perfeitamente normal. Entramos em contato com esse assessor e nos foram pedidos alguns documentos que são de praxe em uma situação como essa”, disse Cícero.

“Ele informou que era uma indicação do deputado e depois disse que todo esse material estava em Maceió, ao que eu respondi que poderíamos ir buscar todos os kits lá sem problemas. Tudo foi realmente muito bem feito, nos falamos inclusive por telefone, ocasião em que ele me explicou toda a questão do motivo da doação, falando do tarifaço”, prosseguiu ele.

Enquanto estava-se resolvendo como resolver a questão do transporte da doação, houve uma reunião entre os diretores do instituto e foi quando a hipótese de um golpe começou a ser levantada. “Uma das diretoras falou assim: ‘é tanta doação que parece até golpe’. Foi nesse momento que eu fui olhar no computador algumas imagens e, quando joguei no google, vi que as fotos eram de doações feitas há cerca de quatro anos atrás”.

Cícero baixou todos os áudios e fez os prints das conversas, enquanto começou a estabelecer contato com a polícia, mas seguiu mantendo o diálogo com os golpistas, a quem ainda estava prometendo a transferência. “No final da última ligação ainda cheguei a dizer: ‘queria agradecer inclusive a colaboração de nossos colegas da polícia que já devem estar bem pertinho de vocês’. Desligaram na mesma hora”, narrou.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil na Delegacia virtual.

