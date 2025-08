Garanhuns confirma caso de meningite tipo B em criança

Vacina contra meningite tipo B não é ofertada pelo SUS (Foto: Reprodução/Google Street View)

A cidade de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, confirmou um caso de meningite do tipo B em uma criança que mora no município. Esta é uma forma grave de inflamação das meninges (membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal), causada pela bactéria Neisseria meningitidis do sorogrupo B.

O diagnóstico foi feito por meio de um exame específico para detectar a doença. De acordo com a gestão municipal, a criança está recebendo o tratamento e segue em acompanhamento. Segundo o boletim divulgado na quinta-feira (31), “o estado geral da criança é considerado bom, apresentando sinais de melhora e seguindo em franca recuperação”.

“Todas as medidas de prevenção e controle foram empregadas em tempo hábil, conforme preconizado pelo Protocolo do Ministério da Saúde”, informou a secretaria de Saúde de Garanhuns.

O caso também é monitorado pela Unidade Básica de Saúde (UBS) responsável pela área de residência da criança e pela equipe de Vigilância Epidemiológica do município.

A transmissão da meningite tipo B ocorre pelo contato com secreções respiratórias, como tosse, espirro, beijo, compartilhamento de copos ou talheres. Ela é mais comum em ambientes fechados ou com aglomeração, entre eles escolas, creches e universidades.

Os principais sintomas consistem em febre alta repentina, dor de cabeça intensa, rigidez na nuca, náuseas e vômitos, sensibilidade à luz, sonolência ou confusão mental e manchas vermelhas na pele em casos graves.

A principal forma de prevenção é a vacinação. A vacina contra o meningococo B (MenB) está disponível na rede privada e na rede pública para grupos de risco. Outras medidas incluem higiene das mãos, evitar compartilhamento de objetos pessoais e manter ambientes ventilados.