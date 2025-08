Homem em situação de rua morre eletrocutado ao encostar em trailer no centro do Recife

A vítima foi identificada como Sérgio José da Silva, de 46 anos, e estava com um amigo no momento do acidente

Um homem em situação de rua, identificado como Sérgio José da Silva, de 46 anos, morreu eletrocutado no bairro da Boa Vista, no Centro do Recife, depois de encostar num trailer de lanches na tarde desta sexta-feira (1º). Ele estava caminhando pela calçada com um amigo quando escorregou no meio-fio, tocou na barraca e acabou levando um choque.

A vítima estava na Rua da Conceição com um amigo e teria se aproximado do trailer para pedir comida a uma cliente. Foi nesse momento que Sérgio recebeu uma descarga elétrica e acabou afastando o amigo para evitar que ele também fosse eletrocutado.

O amigo da vítima, Luciano José da Silva, pediu para que o trailer fosse desligado a fim de evitar que Sérgio continuasse recebendo a descarga elétrica. No entanto, o choque foi o suficiente para matá-lo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atuar na ocorrência, mas o homem já estava sem vida.

No momento do acidente, a via estava movimentada e diversos comerciantes e transeuntes presenciam a cena. Após a ocorrência, o trailer onde a vítima encostou foi removido.

Por meio de nota, a Neoenergia esclareceu que a ocorrência não tem relação com a rede de distribuição da empresa. “Ao chegar ao local, a equipe da distribuidora constatou que a rede elétrica estava intacta e que a fiação irregular havia sido removida. Alguns trailers também haviam sido retirados do local”, completou.

Casos recentes

Durante as chuvas que atingiram o recife no dia 14 de maio, duas pessoas que estavam transitando pela Avenida Engenheiro Alves de Souza, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, morreram eletrocutadas em um trailer. As vítimas foram Janeide Félix da Silva Cruz, de 57 anos, que vendia lanches em um trailer em uma área alagada, e o cliente Winicius Wender Presta da Silva, de 23 anos.

Dois dias depois um homem de 35 anos sofreu um choque elétrico ao encostar em um poste nas proximidades da PE-15, no bairro Ouro Preto, em Olinda. O poste fica instalado no canteiro central da via. Ele teria se apoiado no poste para tentar cruzar o guarda-corpo da rodovia.

No dia 8 de junho, um cachorro morreu após sofrer uma descarga elétrica ao encostar em um poste de metal na Praça do Carmo, localizada no Sítio Histórico de Olinda.