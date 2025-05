Funcionários de trailer morrem eletrocutados durante chuvas no Recife

Duas pessoas ainda não identificadas morreram com o vazamento de um corrente elétrica no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul

Trailer estava com ligação irregular, segundo a Neoenergia/Foto: Reprodução/Whatsapp

Duas pessoas que estavam transitando pela Avenida Engenheiro Alves de Souza, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, morreram eletrocutadas durante as fortes chuvas que caem sobre a capital na noite desta quarta-feira (14).

O Corpo de Bombeiros informou que enviou uma viatura do Grupamento Marítimo para atender a ocorrência. De acordo com informações preliminares, as vítimas do choque elétrico eram funcionárias de um trailer.

Por meio de nota, a Neoenergia lamentou a morte e informou que enviou uma equipe ao local que constatou uma ligação irregular. “A empresa reitera que ligação clandestina é crime e coloca a vida de pessoas em risco”.

Confira nota na íntegra:

A Neoenergia Pernambuco lamenta as mortes provocadas pelo vazamento de corrente em um trailer na avenida Engenheiro Alves de Souza, na Imbiribeira, na noite desta quarta-feira (14). Uma equipe da distribuidora foi enviada ao local e as primeiras informações apontam para uma ligação irregular que energizou a estrutura metálica. A ocorrência não tem relação com a rede de distribuição de energia. A empresa reitera que ligação clandestina é crime e coloca a vida de pessoas em risco.

Grande Recife registrou duas mortes durante tentativas de furto

Duas mortes foram registradas durante tentativas de furto de cabos elétricos, uma no Centro do Recife e outra em Jaboatão dos Guararapes.

O primeiro caso desta quarta-feira (14) ocorreu nas proximidades do Parque 13 de Maio, área central do Recife. Testemunhas relataram que um homem subiu em um poste e sofreu uma descarga elétrica, caindo em seguida. Ele estava com uma faca na cintura, o que indica provável tentativa de furto de fios.

No bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, outro homem foi encontrado sem vida próximo à fábrica da Vitarella. Técnicos da Neoenergia Pernambuco, acionados pelo Centro Integrado de Operações de Defesa Social (CIODS), constataram uma mufla elétrica serrada no local em mais uma tentativa de supressão da rede de distribuição. Essa foi a terceira morte deste ano. No ano passado, durante os 12 meses, cinco pessoas morreram tentando furtar fios.

O que dizem os bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar disse que foi acionado para atender a uma ocorrência, no bairro da Imbiribeira, na noite de ontem.

No local, o SAMU confirmou o óbito das duas pessoas, que foram retiradas do alagamento pelas equipe dos bombeiros.

A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia de Boa Viagem, investiga a ocorrência de morte a esclarecer.