Homem é eletrocutado por fiação que caiu de poste em Caruaru

Poste estava em chamas quando o acidente aconteceu(Foto: Reprodução/Instagram)

Um homem de 45 anos sofreu uma descarga elétrica ao passar perto de uma fiação no bairro Severino Afonso na noite do domingo (18) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O caso foi registrado por moradores, que filmaram o momento em que a vítima leva o choque e cai no chão.

Nos vídeos é possível ver quando o homem passa perto da fiação, recebe o choque e consegue se levantar e sair caminhando. De acordo com a Neoenergia, um incêndio em cabos de telefonia rompeu a fiação de baixa tensão, que acabou caindo no meio da rua. Os registros ainda mostram um poste em chamas.

A empresa foi acionada por moradores e enviou uma equipe imediatamente ao local para isolar a área. Técnicos eliminaram os ricos e promoveram a recomposição da rede elétrica. “A Neoenergia se coloca à disposição para prestar o auxílio necessário”, destacou a empresa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado para uma ocorrência de choque por queimadura elétrica por volta das 20h30 e atendeu a vítima. O homem foi encaminhado para uma Unidade de Suporte Básico (USB), onde recebeu uma avaliação e liberado.

Confira mais algumas dicas da Neoenergia para manter a segurança:

* Evite ficar em áreas descampadas (abertas) como campos de futebol, piscina, lagos, lagoas, praias, ou próximo a árvores, postes, mastros e locais elevados. Recomenda-se ficar dentro de casa ou em local abrigado durante a chuva;

* Não ligue equipamentos elétricos se você estiver molhado ou descalço;

* Em caso de choque elétrico dentro de casa, desligue IMEDIATAMENTE o disjuntor;

* Desconecte das tomadas, com segurança, os aparelhos eletrônicos que não estiverem sendo usados;

* Se perceber que as paredes da casa estão úmidas, evite o contato com elas e não ligue equipamentos elétricos em tomadas instaladas ali, pois elas podem ser fonte de choques (veja dica acima) e mau funcionamento de equipamentos;

* Não seque roupas na parte de trás da geladeira. Isso representa risco de choque elétrico e pode danificar o equipamento;

* Ao ar livre, sempre mantenha distância da rede elétrica, independente se estiver chovendo ou não;

* Não fique debaixo de árvores e/ou estruturas metálicas durante temporais com raios e, em casa, evite o contato com objetos com estrutura metálica como fogão, canos etc., sobretudo se a casa estiver em campo aberto;

* Não realize serviços como instalação ou manutenção de antenas em locais onde o risco de exposição aos raios seja maior;

* Não instale, desligue ou remova antenas se estiver chovendo. Se sua antena cair sobre a rede ou próximo a ela, nunca tente segurá-la ou recuperá-la;

* Caso encontre um fio caído, jamais se aproxime e ligue imediatamente para a Neoenergia, no 116.