Homem sofre choque elétrico em poste na PE-015, em Olinda

Acidente aconteceu nas proximidades de um atacarejo/Foto: Reprodução/Instagram

Um homem de 35 anos sofreu um choque elétrico em um poste na noite desta sexta-feira (16) nas proximidades da PE-15, no bairro Ouro Preto, em Olinda. O poste fica instalado no canteiro central da via.

A vítima estava caminhando no sentido Olinda-Recife, no meio da pista, e encostou no poste ao tentar cruzar o guarda-corpo da rodovia. Neste momento, ele sofreu a descarga elétrica. Uma equipe técnica da Neoenergia que passava pelo local equipada para realizar o desligamento preventivo do circuito elétrico.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro à vítima, que foi levada com vida para o Hospital da Restauração, no Recife, onde apresneta um estado de saúde estável.

A Neoenergia Pernambuco informou, por meio de nota oficial, que o equipamento não pertence à sua rede de distribuição de energia e que a estrutura é destinada exclusivamente à iluminação pública, sob responsabilidade da administração municipal.

A Prefeitura de Olinda informou que uma equipe da Secretaria de Gestão Urbana foi enviada ao local do incidente para realizar testes para eliminar os possíveis riscos de descarga elétrica.

"Lamentamos o ocorrido e pedimos à população que tenha cuidado redobrado em áreas com risco de acidentes", destacou a gestão.

A Prefeitura de Olinda reforça que os moradores têm à disposição um canal exclusivo para solicitar serviços de iluminação pública. Para solicitar reparos, novas instalações ou relatar falhas, é preciso entrar em contato gratuitamente pelo número 0800 778 7272. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h.

Caso recente

Na última quarta-feira (14), duas pessoas morreram por choque elétrico perto de um trailer de comida na Imbiribeira, Zona Sul da capital. As vítimas, Janeide Félix da Silva Cruz, de 57 anos, e Winicius Wendel Presta da Silva, de 23, foram eletrocutadas após um vazamento de corrente elétrica.

De acordo com testemunhas, Janeide, que era cozinheira do estabelecimento "Simone Lanches", estava trabalhando quando tentou sair do trailer. Ao colocar o pé na água, foi atingida pela descarga elétrica. Winicius, que comprava um lanche no momento do acidente, tentou socorrer a mulher e também foi eletrocutado. Ambos morreram no local.