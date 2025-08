Carro atropela moto e arrasta vítima em Limoeiro

De acordo com testemunhas, o motorista do automóvel é um guarda civil municipal da cidade, que estava de folga no momento do acidente

Reprodução (Vídeo registra o momento do acidente)

Dois homens ficaram feridos após serem violentamente atropelados por um carro enquanto trafegavam em uma motocicleta em Limoeiro, no Agreste de Pernambuco. O acidente aconteceu na manhã da quinta-feira (30) e foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram o veículo, em alta velocidade, atingindo a moto e, mesmo após o impacto, seguindo em frente, arrastando a motocicleta e passando por cima de uma das vítimas.

De acordo com testemunhas, o motorista do automóvel é um guarda civil municipal da cidade, que estava de folga no momento do acidente. A Prefeitura de Limoeiro confirmou a informação e informou, em nota oficial, que o servidor sofreu uma crise relacionada ao uso de medicação anticonvulsivante, o que teria provocado a perda de controle do veículo. Ele relatou às autoridades não se lembrar do momento da colisão.

A motocicleta, que seguia lentamente pelo meio da via, transportava dois homens carregando uma porta. Por volta das 10h52, um carro vermelho surge no vídeo e atinge a moto por trás. As vítimas são lançadas ao chão, enquanto o carro continua arrastando a moto e atropela um dos homens que estava na garupa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro imediato às vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital Regional de Limoeiro. Até o momento, o estado de saúde dos dois homens não foi divulgado.

A Prefeitura de Limoeiro informou que todos os envolvidos no acidente foram submetidos ao teste do bafômetro, e os resultados deram negativo para ingestão de álcool. O motorista também se apresentou voluntariamente à Delegacia de Limoeiro, onde prestou depoimento e teve um boletim de ocorrência registrado.

Em nota, a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito reforçou que acompanha o caso e reiterou seu compromisso com a segurança viária e a conduta responsável por parte dos servidores públicos. “O servidor se apresentou voluntariamente à Delegacia, onde foi registrado o boletim de ocorrência”, destacou o comunicado.

A Polícia Civil de Pernambuco também se manifestou por meio da 115ª Delegacia de Limoeiro, confirmando a instauração de um inquérito policial para investigar o acidente, classificado como ocorrência de trânsito com vítima não fatal. O condutor do carro, um homem de 54 anos, identificado como guarda municipal, prestou depoimento e foi liberado.