Trabalhador morre ao cair de prédio enquanto realizava serviço em Olinda

Fachada do IML (Nivaldo Fran)

Um trabalhador morreu ao cair de um prédio no bairro de Peixinhos na manhã de quinta-feira (31). A vítima, identificada com David Elvis dos Santos Leonísio, de 25 anos, estava realizando um serviço no Condomínio Morada Olinda Colonial, em Olinda, Região Metropolitana do Recife. Esse é o segundo caso em um intervalo de apenas uma semana.



David seria funcionário de uma empresa terceirizada, e no momento do acidente, prestava o serviço de manutenção no telhado de um dos prédios do condomínio.



Segundo testemunhas, a vítima fazia uso do equipamento de segurança, mas não da forma correta e, por isso, acabou caindo de uma escada e batendo com a cabeça no chão.



Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco foram acionados, tentaram reanimá-lo, mas ele acabou vindo a óbito no local.



O corpo foi removido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.



A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso foi registrado na delegacia de Peixinhos. "As diligências seguem até o total esclarecimento do ocorrido.", completou.