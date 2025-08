Sinagoga Kahal Zur Israel no Recife passará por revitalização

Sinagoga Kahal-Zur Israel entra no projeto Recife Sagrado. Foto: Divulgação ()

A primeira sinagoga das Américas, a Kahal Zur Israel, localizada na histórica Rua do Bom Jesus, no Recife Antigo, está passando por um amplo processo de revitalização. O projeto, aprovado pelo Ministério da Cultura, inclui obras estruturais de manutenção, atualização tecnológica, renovação de mobiliário e acessibilidade, além da digitalização de todo o acervo expositivo. O objetivo é preservar a memória histórica do local e torná-lo ainda mais acessível e atrativo para o público.

O edifício, que abriga a Exposição Permanente da Sinagoga Kahal Zur Israel e o Centro Cultural Judaico, tornou-se referência não apenas como patrimônio da comunidade judaica, mas como um símbolo do diálogo inter-religioso. De acordo com Boris Berenstein, presidente da Federação Israelita de Pernambuco, a revitalização é urgente e necessária após 25 anos de funcionamento.

“Estamos querendo refazer toda a programação dos painéis, digitalizar todos os conteúdos que temos dentro. Os vidros já estão com prazo de validade vencido. A ideia é atualizar o museu, estruturalmente e tecnologicamente, para garantir uma experiência mais interativa e moderna aos visitantes”, explica.

A proposta que vai além das melhorias físicas, também será oferecido um Curso de Educação Patrimonial, voltado especialmente para estudantes e educadores.

Com a digitalização dos conteúdos expositivos, o museu se adequará aos padrões mais modernos de instituições culturais, utilizando mídias digitais para engajar o público e facilitar o acesso à informação.

A reabertura do espaço revitalizado está prevista para os próximos meses.