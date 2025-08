Recém-nascido abandonado em Jaboatão passa bem e será acolhido por Conselho Tutelar

De acordo com o conselheiro tutelar, Gilmar Benevides, o recém-nascido ficará com uma família acolhedora até que todo procedimento jurídico seja finalizado. Segundo a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, o bebê está bem e deve receber alta na segunda (04)

Segundo a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, o bebê está bem, alimentando-se normalmente e deve ter alta na segunda-feira (04). O Hospital Memorial de Jaboatão também confirmou o estado de saúde. (Foto: Marina Torres/DP)

O bebê recém-nascido encontrado em um saco de lixo próximo à Afya Faculdade de Ciências Médicas, no bairro de Prazeres, ficará sob os cuidados do Conselho Tutelar de Jaboatão dos Guararapes até que todo procedimento jurídico sobre o caso seja finalizado.

“Como medida protetiva, essa criança vai ficar com a família acolhedora até que o Ministério Público faça todo o procedimento jurídico para ver se essa criança vai para adoção ou se caso a mãe seja localizada, possa retornar a família. Essa modalidade é uma medida que a gente tem em parceria com o Ministério Público e com o Poder Judiciário”, explicou o conselheiro tutelar, Gilmar Benevides em entrevista a uma emissora de TV.

O bebê, do sexo masculino, foi encontrado por uma estudante da Afya Faculdade, que acionou uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). O menino, que ainda estava com o cordão umbilical quando foi localizado, foi encaminhado até o Hospital Memorial Guararapes.

“Após recebermos informações sobre esse caso, o Conselho Tutelar se dirigiu até o hospital para ver em que situação a criança se encontrava. A única coisa que a médica falou foi que estava com algumas picadas de inseto e que ele iria passar pelo menos 48 horas no hospital para fazer o teste do pezinho, da orelha, fazer exame de sangue para saber se tá tudo certinho, afirmou Gilmar Benevides.

De acordo com a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, o bebê está bem, alimentando-se normalmente e provavelmente deve ter alta médica na segunda-feira (04). Ele ainda passará por exames de sangue e de VDRL. O Hospital Memorial de Jaboatão também confirmou o estado de saúde.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que está investigando o caso, registrado como de abandono de incapaz.

Ainda segundo a nota, um inquérito policial foi instaurado, através da 02ª Delegacia de Polícia de Crimes Contra a Criança e Adolescente e Atos Infracionais de Jaboatão, e outras informações poderão ser repassadas após a elucidação de todos os fatos.

Segundo a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, nenhum familiar do bebê foi localizado.