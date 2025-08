Homem é morto a facada por companheiro no Sertão de Pernambuco

Vítima e agressor estavam ingerindo bebidas alcóolicas dentro de casa, no centro do munícipio de Floresta, quando o crime aconteceu

PCPE (Arquivo/DP)

Um homem foi morto a golpes de faca no centro de Floresta, no Sertão de Pernambuco, no final da tarde de quinta-feira (31). A vítima foi identificada como Eronaldo Geraldo da Silva, de 34 anos. O principal suspeito do crime seria um homem com quem a vítima morava e mantinha uma relação amorosa.

Segundo a polícia, o efetivo chegou ao local e encontrou populares agredindo Ytallo Suennon Pereira dos Santos, de 29 anos, com socos e chutes. O envolvido tentou escapar, mas foi capturado e preso em flagrante.

Durante abordagem, ele confessou autoria do crime, relatando que estava ingerindo bebida alcóolica junto a vítima, quando iniciaram uma discussão. Ainda segundo o depoimento, Eronaldo partiu pra cima dele, momento em que o autor se armou com a faca e desferiu os golpes.

De acordo com familiares, ambos mantinham um relacionamento amoroso e moravam juntos na residência onde o crime ocorreu.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso de homicídio consumado foi registrado na 187ª Delegacia de Floresta. "Na delegacia, ele foi autuado em flagrante delito e após a aplicação das medidas administrativas, foi encaminhado para a audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.", destacou.