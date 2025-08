Curso sobre Transtorno do Espectro Autista é oferecido pelo estado

Aula inaugural aconteceu na quinta (31), no Recife (SES-PE)

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) oferece um curso de especialização para cuidados de transtornos do neurodesenvolvimento com foco no Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O curso começou na quinta-feira (31), com uma aula inaugural no auditório da SES-PE, no bairro do Bongi, na Zona Oeste do Recife.

Ele segue com a formação, a partir de agora, na Universidade de Pernambuco (UPE), Campus Santo Amaro, no Recife.

O "Curso de Especialização em Atenção Multiprossional em Transtornos do Neurodesenvolvimento com ênfase no Autismo" é destinado a profissionais dos serviços que atendem pessoas com TEA em todos os municípios pernambucanos.

Ao todo, quatro turmas vão receber os ensinamentos em períodos diferentes. O investimento é de 1,5 milhão.

Como é

Com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre o autismo, unindo teoria e prática, a partir da literatura científica atual e da prática profissional, o curso vai fornecer instrumental ético, técnico e legal.

Os participantes serão direcionados a agir com segurança, ética e responsabilidade no cuidado de crianças, adolescentes e adultos diagnosticados ou com suspeita de TEA.

Vagas

Ao todo, são 200 vagas. Elas são divididas em quatro turmas. Todas estão focadas na qualificação do atendimento realizado pelos profissionais de diversas categorias de saúde. Com isso, é esperado que o reconhecimento, encaminhamento e a assistência aconteçam de maneira precoce e o paciente receba o devido atendimento a partir do seu diagnóstico.

"É uma alegria poder fazer parte do time da governadora Raquel Lyra, que prometeu não deixar ninguém para trás. Essa entrega expressa o esforço coletivo de muitas pessoas, com determinação e propósito. O curso nasce de uma necessidade real da rede de saúde e vai ajudar a formar profissionais para diagnóstico e acompanhamento de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, especialmente fora da capital, onde há grande escassez. Essa é só a primeira turma. O curso integra o programa Pernambuco Acessível (PE Acessível), que tem investimento de R$ 400 milhões voltados à política da pessoa com deficiência. A saúde só acontece de forma solidária, e com essa parceria com os municípios e com a UPE, a gente começa a transformar o cuidado no estado", expressou a secretária de saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti.

Cada uma das quatro turmas vai ser composta por 50 alunos. E as inscrições para o segundo grupo estão marcadas para o mês de setembro.

A formação terá duração de 12 meses, com uma vaga por município e carga horária de 360 horas. ]

As aulas vão acontecer de maneira quinzenal. Nessa primeira turma estão matriculados alunos dos seguintes 49 municípios mais o distrito estadual de Fernando de Noronha: Aliança, Amaraji, Angelim, Araripina, Arcoverde, Bezerros, Bom Jardim, Buenos Aires, Camaragibe, Capoeiras, Carnaiba, Carpina, Caruaru, Casinhas, Catende, Condado, Correntes, Fernando de Noronha, Glória de Goitá, Granito, Gravatá, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itacuruba, Itaíba, Itaquitinga, Jaboatão dos Guararapes, Jupi, Lagoa do Carro, Limoeiro, Machados, Moreno, Ouricuri, Orobó, Palmares, Passira, Paudalho, Pesqueira, Poção, Quipapá, Recife, Riacho das Almas, Salgadinho, São José do Belmonte, Sertânia, Surubim, Toritama, Vertente do Lério, Vitória de Santo Antão.