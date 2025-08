Proteção de grupos vulneráveis na mira da Operação Cuidar da Polícia Civil

Policia Civil de Pernambuco (Divulgação/Ascom PCPE)

A Polícia Civil de Pernambuco lança, nesta sexta-feira (1º), a Operação Cuidar, no município do Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife. A ação é coordenada pela Diretoria Integrada Especializada (DIRESP) e tem como foco a atuação preventiva e integrada na proteção de grupos vulneráveis, incluindo crianças, adolescentes, mulheres e idosos.



O lançamento ocorreu na Praça das Estações, no centro do Cabo, contando com a participação de unidades especializadas da Polícia Civil, como o Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA), o Departamento de Polícia da Mulher (DPMUL), a Delegacia de Desaparecidos e Proteção à Pessoa (DDPP) e a Delegacia do Idoso (DPID).



Durante a ação, que acontece até às 13h, serão oferecidos serviços à população, como emissão de documentos, registro de boletins de ocorrência, orientações jurídicas e palestras sobre direitos e prevenção à violência. Também serão realizadas panfletagens, oficinas e rodas de conversa em instituições de ensino.

A Operação Cuidar também integra as ações do Agosto Lilás, campanha nacional de enfrentamento à violência contra a mulher.