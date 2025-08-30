'Decidido no detalhe': Cabo analisa atuação e substituições do Santa Cruz

Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Após a vitória do Santa Cruz no primeiro jogo das quartas de finais da Série D contra o América-RN, o técnico Marcelo Cabo destacou a importância das substituições feitas no segundo tempo e afirmou que o resultado foi definido nos detalhes. A equipe tricolor saiu na frente no confronto e agora leva vantagem para o jogo de volta.

"Foi um gol importante, no momento importante", avaliou o treinador, que valorizou o desempenho tático da equipe e a execução do que foi treinado ao longo da semana. "A gente traduziu no jogo tudo que buscamos fazer em termos de padrão tático e escalação, com base no estudo do adversário", completou.

Cabo também fez questão de elogiar os jogadores que vieram do banco. Ariel e Geovany Soares, que entraram no segundo tempo, participaram diretamente do lance que resultou no gol da vitória. "A gente trabalha os onzes que vão iniciar, mas também as possibilidades de substituição. Os dois jogadores que participaram do gol foram justamente os que entraram", disse.

O treinador ressaltou a evolução física de Ariel, recém-chegado ao clube, e destacou a capacidade de Geovane em mudar o ritmo da partida. "O Geovane tem essa característica. Ele pode entrar e mudar o jogo", afirmou.

Por fim, Marcelo Cabo fez questão de exaltar o equilíbrio do confronto e reconheceu a qualidade do adversário. "Sabíamos que seria um jogo decidido no detalhe, como é típico de clássicos. Um pouco antes do nosso gol, eles tiveram uma chance clara também. A gente precisava estar muito atento", concluiu.