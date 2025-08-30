Santa Cruz vence América-RN e sai na frente nas quartas de final da Série D
Com gol do argentino Ariel Nahuelpán, Santa Cruz abre vantagem nas quartas da Série D
Publicado: 30/08/2025 às 21:19
Ariel, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)
Na primeira partida do confronto decisivo por uma vaga na Série C, o Santa Cruz venceu o América-RN por 1 a 0, na noite deste sábado (30), às 19h, na Arena Pernambuco, no jogo de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por um herói improvável: o argentino Ariel Nahuelpán. Saindo do banco de reservas, para substituir Thiago Galhardo e balançar as redes, fazendo explodir os mais de 40 mil torcedores presentes na Arena Pernambuco.
O jogo
Impulsionado por uma Arena Pernambuco lotada, o Santa Cruz começou a partida pressionando no campo de ataque. No entanto, apesar da iniciativa, não conseguiu criar grandes chances de perigo ao gol. Do outro lado, o América-RN entrou em campo com uma proposta clara: conter o ímpeto inicial do adversário.
Apesar do maior volume de jogo e da superioridade na posse de bola, o Tricolor esbarrava na falta de inspiração ofensiva, cometendo muitos erros no último terço do campo. Já o Mecão mantinha seu sistema defensivo sólido, sem abrir mão do ferrolho, apostando em contra-ataques e nas bolas paradas para surpreender no ataque.
O gol tricolor até saiu, mas não valeu. Gabriel Galhardo finalizou rasteiro dentro da área, a defesa do América-RN cortou mal, e a bola sobrou para Thiago Galhardo, que recebeu no susto e deu um leve toque no canto esquerdo para o fundo das redes. No entanto, o bandeirinha já havia assinalado impedimento.
O gol alvirrubro também saiu, mas, assim como o do Santa Cruz, não valeu. Após cobrança de escanteio na área, o rebote sobrou para Rennan Siqueira, que finalizou de volta para a área. Salatiel desviou de cabeça, e a bola morreu no fundo das redes. No entanto, o bandeirinha assinalou impedimento do camisa nove.
O clima, que era favorável, aos poucos foi ganhando ares de tensão. Em um cochilo da defesa coral, após lançamento de Rennan Bragança, Hebert apareceu livre na cara do gol, frente a frente com Rokenedy. O atacante finalizou para fora, tirando demais do lado direito do goleiro tricolor. Perdeu a grande chance do primeiro tempo. O Santa Cruz até tentou dar a resposta. Willian Júnior conduziu pela esquerda, se aproximou da área e arriscou o chute de fora. O goleiro do Mecão se esticou, mas a bola passou muito perto da trave, levando perigo.
SEGUNDO TEMPO
Reflexo da queda de rendimento no fim da primeira etapa, o Santa Cruz voltou para o segundo tempo cometendo muitos erros, tanto na defesa quanto no ataque. Percebendo a insegurança coral, o América-RN retornou melhor, se lançando ao ataque e explorando principalmente o lado direito do campo.
Mal posicionado em campo, o trio de ataque tricolor seguia apático e pouco participativo. Foi então que o técnico Marcelo Cabo decidiu mexer, promovendo a entrada de Geovanny Soares. E a mudança quase surtiu efeito de imediato. Em erro na saída de bola do América-RN, Geovanny interceptou o passe, puxou o contra-ataque e, após boa arrancada, tocou para Willian Júnior. O meia recebeu na direita, puxou para o meio e finalizou por cima da meta.
Após belo lançamento de Aruá, Thiaguinho ficou cara a cara com Rokenedy. O atacante potiguar tentou o passe para Heliardo, que entrava livre, mas Eurico apareceu no momento exato e fez o corte quase em cima da linha, salvando o Santa Cruz.
Após boa trama pelo lado direito, Adaílton recebeu na linha de fundo, puxou para a perna esquerda e bateu cruzado. A bola tinha endereço e passou muito perto do ângulo do gol do América-RN.
E, se não era o melhor momento do Santa Cruz na partida, foi na base da insistência que o gol saiu. Em jogada individual, Geovanny Soares fez o balanço pela esquerda, botou o defensor do América-RN para dançar e bateu cruzado. Guilherme Paraíba não conseguiu afastar, e Ariel apareceu livre na área para completar para o fundo das redes.
Na reta final, o América-RN se lançou ao ataque em busca do empate, enquanto o Santa Cruz adotou uma postura mais cautelosa, focando em administrar a vantagem mínima até o apito final.
FICHA DA PARTIDA:
SANTA CRUZ 1
Rokenedy; Toty, William Alves, Eurico e Nathan (Rodrigues); Wagner Balotelli (Pedro Favela), Gabriel Galhardo e William Júnior; Renato (Geovany Soares), Thiaguinho (Adailson) e Thiago Galhardo (Ariel). Técnico: Marcelo Cabo.
AMÉRICA-RN 0
Renan Bragança; Ricardo Luz, Lucas Rodrigues, Guilherme Paraíba e Rennan Siqueira; Ferreira (Robson), Alexandre Aruá, Souza (Marquinhos); Dudu (Thiaguinho), Hebert (Gabriel Lima) e Salatiel (Heliardo). Técnico: Gerson Gusmão.
Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata
Horário: 19h
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Michael Stanislau e Weber Tiago Augusto Kappes Diel (ambos do RS)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Cartões amarelos: Dudu (AME); Eurico (STA)
Gols: Ariel (41'/1º) (STA)
Público: 40.505
Renda: R$ 1.227.225,00