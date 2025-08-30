Homem morre em acidente de moto na BR-408, em Carpina

Colisão envolveu motocicleta e carro; motorista do automóvel não foi localizado

Um motociclista morreu na manhã deste sábado (30) após um acidente de trânsito na BR-408, em Carpina, na Mata Norte de Pernambuco. O caso aconteceu nas proximidades do Bar da Fumaça. A vítima foi identificada como Edmilson Antônio Rosendo Júnior, de 33 anos.

Segundo testemunhas, ele pilotava uma motocicleta quando colidiu com um automóvel modelo Celta, que teria atravessado a rodovia ao realizar uma conversão.

O condutor do carro não foi localizado. O corpo do motociclista foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife. A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso foi registrado na 11ª Delegacia Seccional de Carpina. "Um inquérito policial foi instaurado", declarou em nota.