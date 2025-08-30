Apac emite alerta de chuva para o litoral de Pernambuco

Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua. (Rafael Vieira)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, neste sábado (30), um alerta de instabilidade climática em razão da atuação de um sistema meteorológico conhecido como Cavado. A formação deve provocar pancadas de chuva de intensidade moderada e, em alguns pontos, forte em municípios do litoral do estado.

De acordo com o aviso, as precipitações mais intensas estão previstas para a noite deste sábado, madrugada e manhã de domingo (31), atingindo principalmente as regiões da Mata Sul e Metropolitana do Recife. Na Mata Norte, a expectativa é de chuvas no período da manhã e da tarde.

No Agreste, a previsão indica ocorrência de chuvas de intensidade fraca a moderada ao longo do domingo.

A Apac recomenda que a população deve seguir as orientações da Defesa Civil.