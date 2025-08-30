Motociclista morre atropelado em Jaboatão por caminhão de lixo da Prefeitura do Recife
Segundo a Emlurb, a empresa terceirizada está prestando esclarecimentos aos órgãos de segurança
Publicado: 30/08/2025 às 14:53
Vítima morreu no local. (Foto: Reprodução)
Um motociclista morreu, na manhã deste sábado (30), após cair da moto e ser atropelado por um caminhão de lixo de uma empresa a serviço da Prefeitura do Recife. O caso ocorreu na PE-017, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.
Segundo informações iniciais, o motociclista teria tentado passar o caminhão de lixo pela direita. A moto teria derrapado e ele sido arremessado para baixo do caminhão. A vítima foi atropelada e morreu no local.
Em nota, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) declarou que lamenta o ocorrido. Segundo a Emlurb, a empresa terceirizada que realiza o serviço de limpeza está prestando os esclarecimentos necessários junto aos órgãos de segurança.
A Polícia Militar também foi procurada, mas não deu informações da ocorrência até o momento.