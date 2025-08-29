70 pessoas com tornozeleira eletrônica são flagradas no show de Priscila Senna

A informação foi divulgada, nesta sexta (29), pela Secretaria de Administração Penitenciária de Pernambuco (Seap-PE).

Homem que usava tornozeleira eletrônica foi flagrado em show no Recife (Divulgação)

Setenta pessoas monitoradas por tornozeleiras eletrônicas, por cometerem algum crime, foram flagradas no show de gravação do DVD da cantora Priscila Senna, no Marco Zero do Recife, na quarta (27).

Os números foram levantados pelo Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (Cemep).

Ainda segundo a Seap-PE, os policiais penais do Centro constataram, por meio do sistema de monitoração eletrônica, que entre as pessoas identificadas, 31 estavam “em situação de descumprimento das condições impostas judicialmente, permanecendo em local ou horário não autorizado”.

Após a operação no evento e as "providências cabíveis", essas pessoas flagradas foram levadas para a Central de Plantões.

Levando em consideração cada caso, houve advertência por desobediência.

"O Cemep segue com as devidas comunicações ao Poder Judiciário", acrescentou a Seap-PE.