Intervenção foi realizada pela Emlurb e incluiu novos equipamentos e melhorias estruturais

Prefeitura entrega Praça João Pessoa no bairro dos Torrões (Fotos: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife)

Neste sábado (30), a Prefeitura do Recife entregou a requalificação da Praça João Pessoa de Queiroz, no bairro dos Torrões, Zona Oeste da capital. A obra foi iniciada em maio e concluída neste mês de agosto, sob responsabilidade da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb). O investimento total foi de R$ 421.582,46.

A intervenção contemplou a instalação de brinquedos em madeira para crianças, academia para idosos, bancos de concreto, paisagismo e grama sintética.

Também foram executados serviços de drenagem, aplicação de concreto, pintura, modernização da iluminação e restauração das calçadas, ampliando as condições de uso do espaço pela comunidade.

Na cerimônia de entrega, o prefeito João Campos ressaltou que a requalificação faz parte de um compromisso assumido com os moradores da região. A comunidade acompanhou a inauguração e representantes locais destacaram que as solicitações feitas durante o planejamento da obra foram incorporadas ao projeto.