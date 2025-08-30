Linha Sul do Metrô do Recife volta a funcionar três dias após curtos-circuitos

Trecho liga o centro do Recife a Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes. (Foto: Arquivo/DP)

Após três dias sem funcionar, a Linha Sul do Metrô do Recife retomou a operação na manhã deste sábado (30). Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a paralisação do serviço ocorreu após curtos-circuitos danificarem a rede aérea do sistema.

A Linha Sul foi reaberta às 5h deste sábado. Nos dias em que o serviço esteve interrompido, desde a manhã da quarta-feira (27), houve registro de grandes filas e aglomerações nos terminais integrados, mesmo com reforço de linhas de ônibus.

O trecho é responsável por ligar o centro do Recife ao bairro de Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana. A Linha Centro segue funcionando normalmente.

Gestão

Na quarta, o Governo Federal informou que está mais perto do que nunca o repasse da gestão do Metrô do Recife ao governo do estado.

É o primeiro passo para que seja feita a concessão à iniciativa privada.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa Pimenta (PT), disse que o repasse da gestão deve acontecer dentro de duas semanas. Ele também explicou que serão investidos R$ 3 bilhões na modernização do sistema.

