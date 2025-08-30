Morre Luis Fernando Verissimo, um dos escritores mais populares do Brasil, aos 88 anos

Com mais de 70 obras, Luis Fernando Verissimo escreveu crônicas, contos e romances; criou personagens célebres e colaborou para TV

Verissimo estava internado em Porto Alegre (Lindomar Cruz/Agência Brasil)

Cronista, saxofonista e torcedor inegociável do Internacional, o escritor Luis Fernando Verissimo morreu, aos 88 anos, em Porto Alegre, neste sábado (30). Ele estava internado no Hospital Moinhos de Vento, após complicações por pneumonia.

Filho do escritor Érico Verissimo, Luis Fernando Verissimo nasceu em Porto Alegre e viveu a infância nos Estados Unidos. Foi só aos 30 anos que decidiu seguir os passos do pai na literatura e se tornou um dos autores mais populares do Brasil.

Verissimo escreveu crônicas, contos, poemas e romances. Colaborou com jornais, se aventurou em cartuns e desenvolveu roteiros para TV. Entre as mais de 70 obras, o gaúcho foi autor de “Sexo na Cabeça”, “As Mentiras que os Homens Contam” e do best-seller “Comédias da Vida Privada”.

Com textos marcados por humor refinado, também é o criador de personagens célebres – a exemplo do Analista de Bagé, da Velhinha de Taubaté e de Ed Mort, detetive pobretão e atrapalhado, que foi adaptado para o cinema na década de 1990.

Problemas de saúde

Verissimo enfrentava uma série de problemas de saúde nos últimos anos. Em janeiro de 2021, o escritor sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral), que afetou uma parte cognitiva do cérebro.

Desde então, passou por uma recuperação lenta e gradual e também por alguns fatos inusitados - como a sua maior facilidade para se comunicar em inglês.

Em 17 de agosto, ele foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Moinhos de Vento, após uma pneumonia.