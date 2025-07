UFPE prorroga inscrições para preencher 175 vagas no Centro Acadêmico do Sertão

UFPE Campus Sertão (Foto: Divulgação)

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) prorrogou até o dia 4 de agosto as inscrições para o preenchimento de 175 vagas nos cursos de graduação presencial do Centro Acadêmico do Sertão (CAS). A seleção é feita através do Enem e os candidatos podem usar as notas do exame entre os anos de 2015 e 2024.

O CAS fica localizado em Sertânia, município localizado no Sertão pernambucano. O edital retificado do processo seletivo pode ser consultado na página da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da UFPE.

As oportunidades são voltadas para os bacharelados em:

Engenharia de Energias Renováveis (50 vagas)

Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente (50 vagas)

Gestão Pública (40 vagas)

Licenciatura em História (35 vagas)

As inscrições devem ser feitas por formulário específico disponível no edital, sendo permitida apenas uma por candidato, caso haja mais de uma, valerá a última.

A seleção será baseada na média ponderada das notas das provas objetivas e redação de uma única edição do Enem, conforme os pesos e notas mínimas definidos para cada curso. Não é permitido combinar notas de diferentes anos.

O processo inclui ações afirmativas, com ao menos 50% das vagas reservadas a estudantes de escolas públicas, com cotas específicas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e de baixa renda. A documentação comprobatória deve ser enviada na inscrição.

Serão desclassificados candidatos que não indicarem o ano do Enem ou que tiverem notas abaixo do mínimo exigido. Os classificados deverão fazer a pré-matrícula pelo SIGPS.

Mais informações, incluindo formulários e critérios, estão no site oficial da UFPE.