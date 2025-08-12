Cursinho Acelere promove evento gratuito em comemoração ao Dia do Estudante

A iniciativa oferecerá, neste sábado (16), sete quadras de areia na Arena Boa Viagem para a prática de futvôlei, vôlei, beach tennis e funcional, das 7h às 15h. Além dos alunos, moradores do Recife também poderão participar da ação

As inscrições são limitadas e podem ser feitas pela internet. (Foto: Divulgação / Acelere)

Com a iniciativa de criar um espaço de descontração e recarregar a energia dos estudante que irão prestar o Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), o curso preparatório Acelere promoverá, neste sábado (16), um evento gratuito em alusão ao Dia do Estudante, celebrado nesta segunda-feira (12).

A ação, denominada “DesAcelere”, oferecerá sete quadras de areia da Arena Boa Viagem, no bairro do Pina, para a prática de futvôlei, vôlei, beach tennis e funcional, das 7h às 15h.

Além dos estudantes, outros moradores do Recife poderão participar da iniciativa. As inscrições são limitadas e podem ser feitas pela internet.

“O DesAcelere surge para reforçar que para alcançar bons resultados no vestibular é preciso equilíbrio; e relaxar também faz parte da estratégia. É a tradução prática do que acreditamos: um estudante preparado é aquele que também sabe desacelerar para recarregar as energias e seguir firme rumo aos seus objetivos”, afirma Rhayann Vasconcelos, idealizador do Acelere.

Este ano, o Ministério da Educação (MEC) aplicará as provas nos dias 9 e 16 de novembro, nas 27 unidades da Federação.

De forma excepcional, o Enem será aplicado, em 30 de novembro e 7 de dezembro, nas seguintes cidades do Pará: Belém, Ananindeua e Marituba. A medida visa atender aos públicos desses municípios, em razão dos impactos logísticos da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá na capital paraense no período da aplicação regular do exame.