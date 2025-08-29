Inmet: 30 municípios de Pernambuco em alerta de baixa umidade nesta sexta (29)

Segundo o Inmet, alerta de ‘Perigo Potencial’ é quando a umidade relativa do ar varia entre 30% e 20%

Previsão de baixa umidade no sertão de PE (REPRODUÇÃO/SITE INMET)

Parte do Sertão pernambucano está em alerta de baixa umidade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. O Inmet classificou o risco de severidade em ‘Perigo Potencial’, na manhã desta sexta-feira (29), para 30 municípios da região.

Segundo o Inmet, ‘Perigo Potencial’ é quando a umidade relativa do ar varia entre 30% e 20%. O alerta tem validade até as 19h desta sexta.

Confira a lista dos 30 municípios pernambucanos inclusos no alerta do Inmet:

Afrânio

Araripina

Belém do São Francisco

Bodocó

Cabrobó

Carnaubeira da Penha

Cedro

Dormentes

Exu

Floresta

Granito

Ipubi

Lagoa Grande

Mirandiba

Moreilândia

Orocó

Ouricuri

Parnamirim

Petrolina

Salgueiro

Santa Cruz

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

São José do Belmonte

Serra Talhada

Serrita

Terra Nova

Trindade

Verdejante