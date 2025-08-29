Inmet: 30 municípios de Pernambuco em alerta de baixa umidade nesta sexta (29)
Segundo o Inmet, alerta de ‘Perigo Potencial’ é quando a umidade relativa do ar varia entre 30% e 20%
Publicado: 29/08/2025 às 11:52
Previsão de baixa umidade no sertão de PE (REPRODUÇÃO/SITE INMET)
Parte do Sertão pernambucano está em alerta de baixa umidade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. O Inmet classificou o risco de severidade em ‘Perigo Potencial’, na manhã desta sexta-feira (29), para 30 municípios da região.
Segundo o Inmet, ‘Perigo Potencial’ é quando a umidade relativa do ar varia entre 30% e 20%. O alerta tem validade até as 19h desta sexta.
Confira a lista dos 30 municípios pernambucanos inclusos no alerta do Inmet:
Afrânio
Araripina
Belém do São Francisco
Bodocó
Cabrobó
Carnaubeira da Penha
Cedro
Dormentes
Exu
Floresta
Granito
Ipubi
Lagoa Grande
Mirandiba
Moreilândia
Orocó
Ouricuri
Parnamirim
Petrolina
Salgueiro
Santa Cruz
Santa Cruz da Baixa Verde
Santa Filomena
Santa Maria da Boa Vista
São José do Belmonte
Serra Talhada
Serrita
Terra Nova
Trindade
Verdejante