O incêndio mobilizou cinco viaturas do Corpo de Bombeiros; não houve registro de vítimas

Incêndio atinge prédio comercial em Petrolina (Reprodução/redes sociais)

Um incêndio atingiu um prédio comercial na noite de quinta-feira (28), na Avenida dos Tropeiros, no bairro Pedro Raimundo, em Petrolina, Sertão de Pernambuco. O fogo destruiu o pavimento térreo, o mezanino e parte do material armazenado no imóvel, disse os bombeiros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), cinco viaturas foram deslocadas para a ocorrência, incluindo unidades de combate a incêndio, resgate e salvamento. As equipes chegaram ao local e encontraram as chamas já avançadas por toda a estrutura.

O trabalho de combate, extinção e rescaldo se estendeu até o início da madrugada desta sexta-feira (29). Apesar da intensidade do fogo, não houve registro de vítimas.

A operação contou com o apoio da Neoenergia, que realizou procedimentos de segurança relacionados à rede elétrica, e da Polícia Militar de Pernambuco, que auxiliou no isolamento da área para evitar riscos à população.