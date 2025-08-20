Bebê e outras seis pessoas ficam feridas após explosão de caldeirão em Igarassu

Segundo a policia, a explosão aconteceu após uma substância inflamável ser colocada dentro do recipiente, em um terreiro; o caso está sendo investigado pela Policia Civil de Pernambuco

De acordo com familiares, a criança de seis anos atingida na cabeça está internada no Hospital da Restauração (HR) (Foto: Arquivo DP)

A Policia Civil de Pernambuco (PCPE) investiga a explosão de um caldeirão que deixou feridos um bebê e em outras seis pessoas, durante um evento em um terreiro de religião de matriz africana.

O fato aconteceu, na terça (19), no Loteamento Ana de Albuquerque, em Igarassu, Região Metropolitana do Recife.

O bebê, que tem menos de 1 ano, e as outras seis vítimas da explosão foram levados com queimaduras para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, na área central do Recife.

Procurada pelo Diario, a assessoria de comunicação do HR informou que as sete pessoas deram entrada na unidade.

"O hospital não está autorizado a repassar informação sobre os pacientes", disse em nota

Ainda segundo a polícia, as vítimas estariam participando de uma celebração religiosa, quando um liquido inflamável foi despejado no recipiente, provocando a explosão e espalhando as chamas pelo local.

A pericia ainda não confirmou qual substância foi utilizada.

Em nota, a PCPE informou que tomou conhecimento do caso e já iniciou as investigações para apurar as circunstâncias do acidente.