Motorista e motociclista brigam após acidente, mas resolvem conversar e se entendem

Cena inusitada que ocorreu na Rua de Santana, em Casa Forte, na zona norte do Recife, foi gravada por câmera de segurança e vídeo postado no Instagram

Motorista e motociclista trocam socos antes de se entenderem conversando (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Um vídeo com uma cena inusitada, que aconteceu no último dia 8, circula pelas redes sociais. Uma moto para, no meio da Rua de Santana, em Casa Forte, zona norte do Recife, e um carro dá uma leve encostada na traseira do veículo. O motorista sai do veículo, revoltado, bate boca com o motociclista e os dois iniciam uma briga.

Após sucessivas trocas de socos e empurrões o piloto chega a cair no chão, mas a luta não para. Ele consegue se defender das agressões, levanta-se e o combate vai para a calçada, que já começa a ser parcialmente usada por outros veículos, impedidos de seguir normal pela via devido ao carro e moto dos envolvidos na confusão.

Em um dado momento, motorista e motociclista suspendem a briga e começam a conversar. Por gestos, percebe-se que ambos tentam explicar o que teria causado o pequeno acidente. Vão conferir se a batida gerou algum dano material maior e terminam se entendendo.

O nome do perfil do Instagram que publicou este vídeo diz um pouco do que situações como estas poderiam ser evitadas: @casafortepedepaz.

