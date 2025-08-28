Defesa Civil amplia sistema de alerta para todo o país
Ferramenta de prevenção a desastres deve cobrir todos os estados até o fim do ano, segundo o ministro Waldez Góes
Publicado: 28/08/2025 às 20:09
Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua. (Foto: Rafael Vieira/DP FOTO)
O governo brasileiro deve concluir, até dezembro, a implantação nacional do Defesa Civil Alerta, sistema criado para avisar a população sobre riscos iminentes, como chuvas intensas e deslizamentos.
A previsão foi feita nesta quinta-feira (28) pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, durante participação no programa Bom Dia, Ministro.
Implementado em agosto de 2024, o mecanismo já foi utilizado 425 vezes em diferentes regiões do país. Inicialmente, chegou aos estados do Sul e do Sudeste e, no primeiro semestre deste ano, foi expandido para o Nordeste. Em seguida, alcançou o Centro-Oeste e a Amazônia.
A última etapa, prevista para o segundo semestre, vai completar a cobertura em todo o território nacional, do Amapá ao Rio Grande do Sul.
Abrangência nacional
Segundo Góes, o Brasil passará a figurar entre os países com maior estrutura de alerta precoce para desastres. O ministro destacou que a ferramenta associa comunicação direta com a população a planos de contingência e sinalização em áreas de risco, permitindo a evacuação ordenada e o direcionamento a locais seguros.
Um dos exemplos citados foi a atuação em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde o sistema foi usado neste ano para orientar moradores diante de riscos ambientais. A avaliação do governo é de que o mecanismo já demonstrou capacidade de salvar vidas e reduzir danos ao patrimônio.
O anúncio foi feito em programa transmitido em rede nacional, produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a Empresa Brasil de Comunicação. Jornalistas de rádios e portais de diferentes estados participaram da entrevista coletiva conduzida em Brasília.