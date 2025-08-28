Instalação de carregadores de carros elétricos em garagens de condomínios passa a ser regulamentada nacionalmente

A nova Diretriz Nacional sobre Ocupações Destinadas a Garagens e Locais com Sistemas de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVE) regulamenta nacionalmente a instalação de carregadores de carros elétricos em garagens de condomínios

Woman charging electro car at the electric gas station (Foto: Freepik)

A instalação de carregadores de carros elétricos em garagens de condomínios passará a ser nacionalmente regulamentada nos próximos seis meses. O Conselho Nacional de Comandantes-Gerais dos Corpos de Bombeiros Militares (CNCGBM) aprovou, nesta segunda (25), a Diretriz Nacional sobre ocupações destinadas a garagens e locais com Sistemas de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVE).

O documento publicado estabelece parâmetros de segurança e contra incêndios e controle de riscos em estruturas destinadas a estacionamentos, bem como em locais onde estejam instalados Sistemas de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVE). O objetivo é ajustar as normas nacionalmente sem causar “prejuízo da autonomia legislativa dos entes federativos”, garantindo segurança física e jurídica para síndicos, administradoras, construtoras e moradores.

Entre as principais exigências para instalação de carregadores em garagens estão:

Utilização exclusiva dos modos de recarga 3 e 4, considerados mais seguros;



Instalação de pontos de desligamento manual em até 5 metros das estações;



Sinalização do ponto de recarga e do respectivo ponto de desligamento;



Identificar o disjuntor correspondente a cada ponto de recarga;



Sinalização clara e afastamento mínimo de 5 metros de rotas de saída.

Estrutura

A diretriz regulamenta, ainda, que em novos edifícios, são obrigatórios a presença de sistemas de detecção de incêndio e de chuveiros automáticos de rápida resposta e de extração mecânica.

Nos prédios já existentes, a diretriz impõe adequações elétricas imediatas, instalação de chuveiros automáticos, alarmes de incêndio e gerenciamento de riscos conforme as características da edificação.

Na esfera condominial, a nova determinação atribui maior responsabilidade aos síndicos na adequação das garagens, enquanto moradores contarão com mais proteção, e construtoras terão de planejar empreendimentos adequados e preparados para a eletromobilidade.

