Incêndio atinge apartamento no Espinheiro e deixa uma pessoa ferida

O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou 6 viaturas para combater as chamas

Apartamento pega fogo no bairro do Espinheiro, no Recife (Reprodução/WhatsApp)

Um incêndio atingiu um apartamento em um edifício residencial localizado na Rua Quarenta e Oito, no bairro do Espinheiro, no Recife, no início da noite deste sábado (23). Seis viaturas foram enviadas para o local para controlar as chamas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma pessoa ficou ferida e precisou ser socorrida pelas equipes, sendo encaminhada para uma unidade hospitalar. Ainda não há confirmação se o ferimento ocorreu por queimaduras ou inalação de fumaça. As causas do incêndio não foram informadas, e a ocorrência segue em andamento.