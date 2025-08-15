Metrô do Recife terá horário estendido para Santa Cruz x Altos na Arena de Pernambuco
Linha Centro funcionará até 23h59 na próxima segunda-feira (18) para embarque na estação Cosme e Damião
Publicado: 15/08/2025 às 16:41
A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU Recife) comunicou um esquema especial de mobilidade para atender os torcedores que irão acompanhar a partida entre Santa Cruz e Altos, marcada para a próxima segunda-feira (18), às 20h30, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. O confronto é válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.
Segundo a companhia, a Linha Centro do Metrô funcionará até às 23h59 para embarque na estação Cosme e Damião, que dá acesso ao estádio. As demais estações da linha estarão abertas apenas para desembarque. Já a Linha Sul e o ramal Jaboatão, da própria Linha Centro, seguirão com operação padrão, encerrando as atividades às 23h.
A expectativa é de grande público na Arena. Na última parcial divulgada, na manhã desta sexta-feira (15), o Santa Cruz informou que já foram vendidos 26 mil ingressos para o duelo.
