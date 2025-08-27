IFPE: encerram-se nesta quinta (28) as inscrições do concurso para professores

A taxa de inscrição custa R$ 220,00, com período de pagamento até esta sexta-feira (29). Os salários variam de R$ 3.090,43 a R$ 13.216,85

A divulgação do resultado final está prevista para o dia 29 de dezembro de 2025 (Foto: Reprodução / Google Street View)

As inscrições para o concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), que disponibiliza 100 vagas para professores de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em diversos campi da instituição, terminam nesta quinta-feira (28)

Os salários variam de R$ 3.090,43, para professores com jornada de 20 horas semanais e sem titulação, a R$ 13.216,85, para docentes com título de doutorado e regime de dedicação exclusiva. Ainda há outros benefícios como auxílios-saúde, transporte, alimentação, creche e plano de carreira.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site da Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (Funcern), banca organizadora do concurso.

Como o período de solicitação de isenção da taxa de inscrição se encerrou no dia 18 de agosto, todos os interessados deverão pagar o valor de R$ 220,00 para realização do concurso. O pagamento pode ser realizado via Pix ou boleto bancário até sexta-feira (29).

As vagas contemplam diversas áreas de formação como Administração, Arquitetura, Biologia, Ciências da Computação, Direito, Engenharias (Agronômica, Alimentos, Ambiental, Civil, Elétrica, Mecânica, Produção, Química, Software), Letras, Matemática, Pedagogia, Psicologia, Química, Sociologia, Tecnologia da Informação e muitas outras. A lista completa está disponível no edital.

O processo seletivo será composto por três etapas: prova objetiva (eliminatória e classificatória), marcada para 19 de outubro; prova prática de desempenho didático-pedagógico (eliminatória e classificatória), prevista para 3 a 17 de dezembro e prova de títulos (classificatória), com envio de documentos entre 2 e 5 de dezembro.

A previsão é de que o resultado final seja divulgado no dia 29 de dezembro de 2025. O certame terá validade de dois anos, prorrogável por igual período.

Os aprovados poderão atuar nos campi do IFPE localizados nas cidades de Abreu e Lima, Afogados da Ingazeira, Barreiros, Belo Jardim, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Garanhuns, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Palmares, Paulista, Pesqueira, Recife e Vitória de Santo Antão, além das novas unidades previstas para Bezerros, Goiana, Recife Centro e Santa Cruz do Capibaribe.

Cotas

De acordo com o IFPE, esse é o primeiro concurso da instituição a adotar as regras da nova Lei Federal de Cotas (nº 15.142/2025), que amplia para 30% a reserva para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas (PPIQ).

Do total de vagas, 73 são de ampla concorrência, 23 são para ações afirmativas raciais e étnicas, e 4 são reservadas para pessoas com deficiência (PcD).

A distribuição das cotas em perfis com apenas uma vaga seguirá o quadro definitivo que está disponível no edital e no site da Funcern.

Principais datas do concurso