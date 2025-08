IFPE abre concurso com 100 vagas para  professor; salário chega a R$ 13,2 mil

IFPE abriu inscrições para olimpíadas (Divulgação)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) lançou concurso público com 100 vagas para professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT).



As inscrições poderão ser feitas de 12 a 28 de agosto, exclusivamente pelo site da Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (Funcern).



Os salários variam de R$ 3.090,43, para professores com jornada de 20 horas semanais e sem titulação, a R$ 13.216,85, para docentes com título de doutorado e regime de dedicação exclusiva. A taxa de inscrição é de R$ 220,00 e poderá ser paga via Pix ou boleto bancário até o dia 29 de agosto.



As vagas contemplam diversas áreas de formação como Administração, Agroecologia, Artes, Arquitetura, Biologia, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Design, Direito, Educação Física, Educação Inclusiva,Enfermagem, Engenharia Agronômica, Engenharia de Alimentos, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Software, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Química, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Filosofia, Física, Geografia, Gestão Financeira, História, Letras, Matemática, Música, Pedagogia, Psicologia, Química, Radiologia, Segurança do Trabalho, Sociologia e Tecnologia da Informação.



O processo seletivo será composto por três etapas: prova objetiva (eliminatória e classificatória), prova prática de desempenho didático-pedagógico (eliminatória e classificatória,) e prova de títulos (classificatória). A avaliação de títulos considerará titulação acadêmica, experiência no ensino, experiência em pesquisa, inovação,extensão e exercício profissional.



Todas essas fases ocorrerão ao longo de 2025. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 29 de dezembro de 2025. O certame terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.



Os aprovados poderão atuar nos campi do IFPE, que atualmente possui unidades em Abreu e Lima, Afogados da Ingazeira, Barreiros, Belo Jardim, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Garanhuns, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Palmares, Paulista, Pesqueira, Recife e Vitória de Santo Antão. Além das novas unidades previstas para Bezerros, Goiana, Recife Centro e Santa Cruz do Capibaribe.

Taxa de inscrição

Candidatos que não puderem arcar com o valor da inscrição poderão solicitar isenção entre os dias 12 e 18 de agosto. Têm direito ao benefício pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, além de doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde.



A solicitação deve ser feita por meio do portal da Funcern. No caso dos inscritos no CadÚnico, será necessário informar o Número de Identificação Social (NIS) e declarar, no formulário, que pertence a família com renda per capita de até meio salário mínimo nacional. Para doadores de medula óssea, é preciso enviar imagem da carteirinha do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME), atestado ou laudo emitido por entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde.



Cotas



O edital reserva vagas para ações afirmativas, conforme estabelece a nova Lei nº 15.142/2025, que amplia para 30% a reserva de vagas para pessoas pretas ou pardas, indígenas e quilombolas (PPIQ) em concursos públicos federais. Do total de vagas ofertadas, 73 são destinadas à ampla concorrência, 23 para ações afirmativas raciais e étnicase 4 vagas são reservadas especificamente para pessoas com deficiência (PcD), conforme legislação vigente.



A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de oportunidades oferecidas for igual ou superior a duas. Para os perfis com apenas uma vaga, para atendimento à legislação em relação ao percentual das vagas destinadas às reservas legais (PPIQ e PCD), haverá sorteio público para definir a complementação das vagas destinadas às cotas, agendado para o dia 8 de agosto, com transmissão pelo canal oficial da Funcern no YouTube (https://www.youtube.com/@FUNCERNOFICIAL). O novo quadro de vagas, ajustado após o sorteio, será publicado no dia 11 de agosto.



Este será o primeiro concurso público do IFPE a adotar as regras da nova legislação, que também estabelece procedimentos rigorosos de verificação da autodeclaração dos candidatos cotistas. Pessoas negras passarão por avaliação fenotípica realizada por comissão específica. Já no caso de indígenas e quilombolas, será exigida documentação comprobatória, com análise feita por comissões compostas majoritariamente por representantes desses grupos.



Candidatos que concorrerem como pessoas com deficiência também deverão passar por avaliação biopsicossocial, conforme previsto em edital.

Dúvidas e atendimento



Candidatos que tiverem dúvidas sobre o concurso podem entrar em contato com a organização por meio do e-mail:[email protected].

Principais datas do concurso

08/08/2025 – Sorteio das vagas não automáticas para definição da reserva de vagas previstas em lei.

12 a 18/08/2025 – Solicitação de isenção da taxa de inscrição.

12 a 28/08/2025 – Período de inscrição, solicitação de atendimento especial e envio de laudo médico para candidatos/as PcDs.

29/08/2025 – Prazo final para pagamento da taxa de inscrição.

03/10/2025 – Divulgação do cartão de inscrição, local da prova objetiva e concorrência por perfil.

19/10/2025 – Aplicação da prova objetiva.

17 a 21/11/2025 – Avaliação de heteroidentificação, envio de documentação de indígenas e quilombolas, e avaliação biopsicossocial.

02 a 05/12/2025 – Envio da documentação para prova de títulos.

03 a 17/12/2025 – Realização da prova prática de desempenho didático-pedagógico.

29/12/2025 – Divulgação do resultado final e homologação do concurso.