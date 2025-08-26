Trecho da Avenida Costa Azevedo com a Presidente Kennedy será interditado para obras em Olinda

Obras devem durar até o dia 6 de setembro

Obras terão duração de dez dias (Foto: Reprodução/Google Street View)

A partir das 9h de quarta-feira (27), o cruzamento da Avenida Costa Azevedo com a Avenida Presidente Kennedy, em Olinda, será interditado para serviços de drenagem.

A obra tem duração prevista de 10 dias e deve ser concluída no sábado (6).

O bloqueio ocorre próximo ao Mercado Público de Peixinhos. Com isso, motoristas que trafegam pela Presidente Kennedy, no sentido rotatória de Salgadinho, não poderão acessar a rua do mercado à direita.

Quem vem de Jardim Brasil II, pela Costa Azevedo, não poderá cruzar a Kennedy e deverá seguir pela própria Kennedy em direção à rotatória de Salgadinho. A Prefeitura de Olinda recomenda o uso de rotas alternativas.