Obras de habitacional em São José são iniciadas no Recife com custo de R$ 46,5 milhões

A construção faz parte do ProMorar e integra o projeto de urbanização da comunidade da Vila do Papel

Obras do Conjunto Habitacional São José (Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife)

A Prefeitura do Recife assinou, nesta segunda-feira (25), a ordem de serviço para a construção do Conjunto Habitacional São José, que terá 249 apartamentos divididos em sete blocos e ficará próximo ao viaduto Capitão Temudo, na rua Lourenço da Silva. O custo da obra é de R$ 46,5 milhões pelo ProMorar

O habitacional é destinado para famílias impactadas pelas obras de urbanização das comunidades Vila do Papel e Vila Brasil. O projeto prevê a construção de unidades comerciais no térreo, contemplando boxes para ateliê de costura, oficina de serviços gerais e oficina de bicicleta, entre outros.

Os apartamentos terão área de até 55 m2 e tipologias variadas, dispondo de 1, 2 e 3 quartos. O terreno mede mais de 11 mil m² e futuramente receberá também uma creche.

“Hoje é um dia especial. Em plena segunda-feira estamos aqui, em São José, para reafirmar o nosso compromisso com vocês e dizer que começamos as obras deste habitacional que mudará para melhor a vida de tantas famílias, garantindo dignidade a essas pessoas que moram na região. O projeto como um todo ainda contempla a urbanização da Vila do Papel - são mais de R$ 10 milhões investidos garantindo drenagem e saneamento para todas as casas - além do investimento de R$ 5 milhões embaixo do viaduto Capitão Temudo, que vai se transformar em um parque para as crianças brincarem e que também será de uso para o público em geral. Isso é fazer política colocando as pessoas no centro das decisões”, afirmou o prefeito João Campos.

"A obra atende um dos principais objetivos do ProMorar, que é garantir moradia digna a famílias residentes em Comunidades de Interesse Social. A Vila do Papel está recebendo um volume grande de obras que incluem, além do habitacional, a urbanização de todo o território", explica João Charamba, chefe do Gabinete do ProMorar.

Além disso, estão em obra o Complexo de Lazer, Cultura e Esportes, construído embaixo do viaduto Capitão Temudo numa área de mais de 14 mil m2 e que conta com um investimento de R$ 5,7 milhões. O novo espaço terá pista de cooper, anfiteatro, academia do idoso, quadra poliesportiva, vestiário, praça da criança, estacionamento, pista de skate, área para eventos e quiosques. A obra tem entrega prevista para outubro deste ano.

Já dentro da comunidade de Vila do Papel, o ProMorar está executando obras de urbanização integrada, com investimento no valor de R$ 9,7 milhões. As obra incluem esgotamento sanitário e abastecimento d´água, pavimentação de ruas, drenagem, praças.