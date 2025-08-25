Obra de drenagem interdita rua no Pina por 15 dias

Rua Pereira da Costa, no Bairro do Pina (Foto: Reprodução/google Street View)

A Rua Pereira da Costa, no Bairro do Pina, Zona Sul do Recife, será interditada a partir desta segunda-feira (25) para a realização de uma obra de drenagem da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa). Segundo a concessionária, a intervenção deve durar cerca de 15 dias, afetando o trecho compreendido entre as avenidas onselheiro Aguiar e Domingos Ferreira.



Durante o período de bloqueio, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) orienta que os condutores utilizem a Rua Vinte e Seis de Janeiro como rota alternativa para realizar o retorno. Para minimizar os impactos na mobilidade, agentes de trânsito e orientadores da CTTU estarão posicionados na região da obra, garantindo a fluidez da circulação e a segurança viária.



A CTTU também informou que dúvidas e solicitações podem ser feitas por meio do teleatendimento gratuito da autarquia, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.