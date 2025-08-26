Esquema de segurança para show de Priscila Senna terá 671 policiais militares
O show gratuito, que acontece nesta quarta-feira (27), no Marco zero, marca a gravação do DVD de comemoração aos 15 anos de carreira da cantora Priscila Senna
Publicado: 26/08/2025 às 10:46
Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), somente no Recife Antigo, local onde acontecerá o show, serão empregados 387 PMs (Foto: Crysli Viana/DP Foto)
A gravação do DVD de comemoração aos 15 anos de carreira da cantora Priscila Senna, que acontece nesta quarta-feira (27), no Marco Zero, no bairro do Recife, contará com um esquema de segurança com 671 policiais militares.
Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), somente no Recife Antigo, local onde acontecerá o show, serão empregados 387 PMs. Os outros 284 policiais estarão distribuídos em terminais de ônibus e em avenidas da capital pernambucana.
De acordo com a PMPE, o esquema começará ainda no período da tarde em locais como PE-15, Estrada da Batalha, Avenida Norte, Avenida Agamenon Magalhães, Estrada dos Remédios e Avenida Mascarenhas de Morais.
Ao mesmo tempo, também iniciarão a cobertura nos Terminais Integrados, como o da PE-15, Cajueiro Seco, Macaxeira, Largo da Paz e Tancredo Neves.
Nos arredores do show, como os bairros de Santo Antônio e São José, haverá patrulhamento logo cedo, com 251 homens em viaturas, motocicletas, a pé e a cavalo.
De acordo com a PMPE, todo o esquema operacional montado visa garantir que o evento fique marcado não apenas pela grandiosidade da produção, mas também pela segurança que cada um dos espectadores.
Além dos PMs, o evento contará 75 agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), 300 funcionários da Secretaria Executiva de Controle Urbano (Secon), 141 agentes da Guarda Municipal e 100 trabalhadores Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb).