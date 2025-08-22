Gravação de DVD de Priscila Senna vai alterar trânsito no Bairro do Recife; saiba como será o acesso ao show

A partir das 14h da próxima quarta-feira (27), dia em que acontecerá a gravação do DVD de Priscila Senna, algumas vias próximas ao Marco Zero serão bloqueadas por conta do evento. A entrada de vasilhames de vidro na área do show está proibida.

Coletiva de imprensa Priscila Senna (Crysli Viana/DP Foto)

Na próxima quarta-feira (27), a cantora Priscila Senna comemora seus 15 anos de carreira com a gravação de um DVD no Marco Zero, área central do Recife, que deve atrair uma multidão para o local. Para garantir que tudo ocorra com tranquilidade, a produção do evento, junto à Prefeitura do Recife e à Polícia Militar, adiantou nesta sexta-feira (22), em coletiva de imprensa, detalhes da operação de controle urbano que está sendo montada para a ocasião.

Mais de 600 pessoas devem trabalhar durante o evento. Estima-se que o efetivo contará com 75 trabalhadores da CTTU, 300 da Secretaria Executiva de Controle Urbano (Secon), 141 da Guarda Municipal e 100 da Emlurb. Além da mobilização da gestão municipal, o evento também vai contar com a atuação da Polícia Militar, que contará com 460 agentes na ocasião.

A força tarefa está sendo montada para atuar nas áreas de limpeza urbana, segurança cidadã, controle urbano e operações especiais de trânsito. Esse último ponto, especialmente, pode mexer com a agenda de trabalhadores e moradores que circulam diariamente nos entornos do Marco Zero, por isso recomenda-se que a população se programe com antecedência.

MUDANÇAS NO TRÂNSITO

O show está previsto para começar às 18h, mas, a partir das 14h, as Avenidas Barbosa Lima e Alfredo Lisboa já estarão fechadas para o tráfego de veículos. O mesmo acontecerá com a ponte Maurício de Nassau, a partir das 15h. Com isso, o único acesso ao Bairro do Recife deverá ser feito pela Ponte do Limoeiro. A exceção fica por conta dos coletivos de transporte público, que poderão usar a Ponte Buarque de Macedo.

Também serão instalados pontos de bloqueio nas redondezas do Marco Zero. O intuito é que o público seja revistado nessas áreas, para que tudo ocorra em segurança.

O QUE É PERMITIDO

Vasilhames de vidro estão proibidos dentro da área do show, por isso, o público deve ir preparado para trocar garrafas do material por copos do evento, próximo aos pontos de bloqueio. Os ambulantes que vão comercializar bebidas dentro do evento já foram orientados a vender bebidas apenas em lata ou garrafas de plástico.

Os fãs que planejam consumir sua própria bebida podem também podem levar latas e garrafas de plástico em bolsas térmicas, preferencialmente. Ao todo, se tudo ocorrer dentro do planejado, a gravação do DVD deve durar cerca de 3h.



ESTRUTURA

Durante a coletiva, a produção que organiza o show do DVD de 15 anos de carreira da cantora Priscila Senna adiantou alguns detalhes sobre a megaestrutura da apresentação. Com mais de 60 metros de largura e 18 metros de altura, o palco será o maior já visto na capital pernambucana até o momento.

Quem está responsável pela cenografia do espaço é a empresa Loop Design, que é referência no mercado nacional. Trata-se da mesma equipe que monta os palcos para artistas como Wesley Safadão, Xand Avião e João Gomes. Inclusive, foi a Loop que fez o palco da gravação do DVD do pernambucano, em 2022. Kaká Samora esta à frente do projeto e afirma que o palco de Priscila será ainda maior que o do astro do piseiro e que o do Carnaval do Recife.

“A idealização do palco partiu para trazer tanto esse impacto visual e como para quebrar alguns recordes”, comenta Kaká. “Para abraçar ainda mais o público e representar essa história que é a gravação do DVD da Priscila Senna”, completa.

